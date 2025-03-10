農村好物進軍日本 軟袋滷肉燥賣向通路

台日合作首波上架10款台灣優質農村好物，農業部次長黃昭欽（左）與味千拉麵社長重光克昭（右）共同品嘗台灣滷肉飯。（農業部提供）

2025/03/10 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣農村好物進軍日本！農業部近日率團赴日拚外銷，昨日見證台中市沙鹿區果菜運銷合作社與日本熊本知名連鎖拉麵品牌味千拉麵簽署合作備忘錄，讓農業部輔導的台灣「農村好物」上架日本通路，這是台灣滷肉燥軟袋罐頭首度成功外銷日本。

農業部次長黃昭欽說明，「農村好物」計畫自二○一五年起由農村水保署推動，至今已邁入第十屆，累計選出四八三項優質農村產品，涵蓋三一四家業者。此次與味千拉麵的合作，象徵台灣農村產業國際化邁進重要一步。

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與味千拉麵簽署合作備忘錄

黃昭欽表示，首波合作將在味千拉麵門市上架十款台灣優質農村好物，也是台灣滷肉燥軟袋罐頭首次登上日本通路，其餘還有愛玉吸飲、芒果乾等，這些產品皆嚴選台灣高品質農特產原料，強調無人工添加、天然健康。

農業部也指出，味千拉麵計畫未來將依據合作備忘錄內容，於旗下六三六家海內外門市持續上架更多台灣農村好物，並探討聯名商品開發的可能性，期盼可讓更多台灣優質農產品走向世界。

台日合作首波上架10款台灣優質農村好物。（農業部提供）

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