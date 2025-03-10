為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    批發、產地價再漲3元 雞蛋每台斤40元

    本週蛋價再漲三元，今起批發價先調漲至每台斤四十元，產地價週三跟進，漲至每台斤三十．五元。（資料照）

    本週蛋價再漲三元，今起批發價先調漲至每台斤四十元，產地價週三跟進，漲至每台斤三十．五元。（資料照）

    2025/03/10 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕蛋價繼前兩週各漲三元、二元後，本週將再漲三元！台北市蛋商公會昨日表示，近日禽流感疫情升溫，導致雞蛋產量減少，今起批發價先調漲至每台斤四十元，產地價則在週三漲至每台斤三十．五元。

    台北市蛋商公會理事長林天來表示，因為禽流感疫情升溫，養雞場蛋雞生病事件增加，導致雞蛋產量減少，蛋商都在加價搶蛋，擔心若價格不調整會有黑市。經過開會討論後，決定本週雞蛋批發價和產地價皆調漲三元，今起批發價從每台斤卅七元漲至四十元，週三產地價跟進，從每台斤廿七．五元漲至三十．五元。由於蛋價已連三週調整，預期後續暫時不會再漲，但仍要視產銷情況而定。

    中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，二月開學後的營養午餐需求，加上前陣子天氣較冷，都帶動雞蛋消費量成長，但近期蛋雞生病事件增加造成雞蛋產量下滑，此次雞蛋價格調整是反應市場供需變化。此外，他提到希望有合理的報價機制，並研議雞蛋批發價和產地價同步漲跌，「不要每次都是從產地價先跌、漲價都是批發價先漲」。

    根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約三五九二萬隻，雞蛋每日產量十二萬五千箱（每箱約二百顆），較上期十二萬六千箱減少，但尚能滿足國人每日十二萬箱雞蛋的需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播