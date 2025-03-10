批發、產地價再漲3元 雞蛋每台斤40元

本週蛋價再漲三元，今起批發價先調漲至每台斤四十元，產地價週三跟進，漲至每台斤三十．五元。（資料照）

2025/03/10 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕蛋價繼前兩週各漲三元、二元後，本週將再漲三元！台北市蛋商公會昨日表示，近日禽流感疫情升溫，導致雞蛋產量減少，今起批發價先調漲至每台斤四十元，產地價則在週三漲至每台斤三十．五元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，因為禽流感疫情升溫，養雞場蛋雞生病事件增加，導致雞蛋產量減少，蛋商都在加價搶蛋，擔心若價格不調整會有黑市。經過開會討論後，決定本週雞蛋批發價和產地價皆調漲三元，今起批發價從每台斤卅七元漲至四十元，週三產地價跟進，從每台斤廿七．五元漲至三十．五元。由於蛋價已連三週調整，預期後續暫時不會再漲，但仍要視產銷情況而定。

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中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，二月開學後的營養午餐需求，加上前陣子天氣較冷，都帶動雞蛋消費量成長，但近期蛋雞生病事件增加造成雞蛋產量下滑，此次雞蛋價格調整是反應市場供需變化。此外，他提到希望有合理的報價機制，並研議雞蛋批發價和產地價同步漲跌，「不要每次都是從產地價先跌、漲價都是批發價先漲」。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約三五九二萬隻，雞蛋每日產量十二萬五千箱（每箱約二百顆），較上期十二萬六千箱減少，但尚能滿足國人每日十二萬箱雞蛋的需求。

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