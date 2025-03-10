本週乍暖還寒 下週日低溫探14度／週三前白天氣溫上看30度 週四起全台轉有雨

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/10 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕進入春季，天氣變化迅速，本週將是「乍暖還寒」的一週。中央氣象署指出，週三前各地晴朗好天氣，西半部白天氣溫上看卅度，但週四起鋒面通過，全台轉有雨，北部可能出現較大雨勢，週六第二波鋒面報到，週日起再受大陸冷氣團影響，北部低溫下探十四度。

中央氣象署預報員林定宜說明，今起至週三，台灣周邊維持東風至東南風，各地天氣穩定，氣溫逐日回升，西半部白天可重回廿八至卅度，東半部則落在廿六至廿七度，且因水氣較少，各地天氣晴朗，僅東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫雨，但台南以北地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，民眾用路或往返離島要注意。

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不過，林定宜指出，週四起將再有鋒面迅速通過台灣，期間容易有短延時強降雨或密集閃電等較劇烈天氣現象發生，鋒面通過後，各地將轉為有雨天氣，尤其北部地區需注意局部較大雨勢，氣溫也將稍微轉冷。

林定宜說，週五還有一波鋒面生成，並在週六通過台灣，北部、東北部的天氣將進一步轉冷，基隆北海岸、西半部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則易有局部短暫陣雨。

另外，林定宜表示，週日起又有大陸冷氣團影響全台，氣溫快速下降，北部、東北部整日偏冷，但水氣將逐漸減少，並轉為多雲天氣，僅北部、東半部、中南部山區仍有短暫雨。

林定宜提醒，週四起鋒面接連通過，將帶來「乍暖還寒」的感受，且大陸冷氣團預計影響台灣至下週三前後，降溫幅度還有待觀察。目前正值春季，天氣變化迅速，鋒面影響程度及冷空氣強度仍有不確定性，呼籲民眾做好保暖措施。

一週天氣預報

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