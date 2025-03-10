旅遊業觀察 東南亞客偏愛花海、廟宇

旅行社業者觀察，東南亞旅客特別喜歡鮮艷繽紛的拍照景點。圖為台中中社花市。（資料照）

2025/03/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕東南亞是我國拓展國際觀光客的重要客源，台灣旅行社業者觀察，東南亞旅客偏好色彩繽紛如大片花海景色，也喜歡廟宇等宗教信仰場所，建議政府可多規劃發展，突破台灣景點多偏中小型的侷限；不過，東南亞年輕人來台亦會買3C產品、運動名牌及逛夜市，體驗台灣特有文化。

佳瑛旅行社董事長林玉華表示，新加坡、馬來西亞是發展超過十年的成熟市場，不少旅客是重遊客，較能安排深度旅遊；其他東南亞國家多是首遊客，加上飛台北航班較多、飛高雄相對少，團體旅遊通常僅四至五天，以遊北部居多。

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缺乏大型景點 行銷力道較弱

林玉華觀察，東南亞旅客特別喜歡鮮艷繽紛的拍照景點，例如基隆彩色街屋、台中中社觀光花市等，非常適合拍網美照片，可惜規模都不夠大，拍照氣勢輸外國景點一大截。

林玉華強調，首遊旅客一定優先造訪當地氣勢磅礴的大型景點，這也是台灣所欠缺的，舉例來說，越南佛手金橋雖是人造但具特色也有氣勢，而台灣多是中小型景點，行銷力道不但要多好幾倍，吸客效果還不一定好，建議中央政府加把勁，縣市政府也應積極形塑「一整片景致」的大型景點，吸引國際客。

年輕旅客愛買3C、逛夜市

至於消費傾向，林玉華說，東南亞旅客除了基本的食品伴手禮，也喜歡採購國際知名品牌的運動產品，在台灣買比在母國便宜。創意旅行社董事長李奇嶽觀察，菲律賓自由行旅客因為英文好，會在都會區購入3C產品；除了逛夜市，也有他們偏好的夜店，夜間娛樂不會少。

另外，李奇嶽表示，東南亞國家信仰豐富，到台灣亦喜歡參觀宗教景點，例如龍山寺、佛光山；經典必去的景點還有故宮博物館、九份老街、平溪天燈、日月潭等。

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