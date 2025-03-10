學者：簽證不易 政院應統籌協商

東南亞旅客出國力道強勁，國內學者認為，除針對各國特性擬定不同吸客策略外，也必須解決簽證不易的大問題。（記者姚介修攝）

2025/03/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕東南亞年輕人口多、經濟蓬勃成長，帶動出國力道強勁。國內學者認為，除針對各國特性擬定不同吸客策略外，也必須解決簽證不易的大問題，建議由行政院層級統籌部會協商。

依各國特性擬定不同策略

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，台灣在沒有中國旅客以及日本旅客持續疲弱下，爭取東南亞旅客來台是正確策略，但過去多鎖定社經地位高的東南亞華裔，未來要突破族群限制，依各國獨特性制定不同吸客策略，才能擴大市場規模。

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劉喜臨舉例，馬來西亞及新加坡已是成熟市場，「標準產品」如台北一○一、故宮、九份金瓜石等可能無法滿足需求，應往中南部開發新旅遊產品；菲律賓遊客生性樂觀、及時行樂，薪水花得快，如能結合購物、音樂等規劃短效性促銷方案，將具備一定吸引力。

不過，當前最大問題是簽證便利性。劉喜臨分析，馬來西亞及新加坡旅客過往因免簽才開始踴躍來台，近年泰國及菲律賓也因開放網路個人簽證，來台數量成長；而越南及印尼加總近四億人口，市場龐大，但被我國安單位認為滯留率高而不易取得簽證，多要透過旅行團走觀宏專案來台旅遊，限制高端及自由行旅客市場。

劉喜臨指出，東南亞整體發展超乎台灣人想像，貧富差距也非常大，高端旅客及可能滯留台灣者是完全不同族群，如何提供高端旅客更方便的簽證程序，並降低簽證通過與否的不確定性，是接下來政府努力方向之一。

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，過去越南民眾若拿過日本簽證，來台自由行較易取得簽證，但現在不行了，且此舉等於鼓勵越南旅客先去日本再來台，「照理來講，台灣應該要比日本更積極爭取旅客才對」。

黃正聰認為，東南亞旅客去年占國際來台客約三成，已恢復新冠疫情前的九成一，是正在成長的市場，且其人口基數大，未來將是重要市場，直言簽證問題不是觀光單位說了算，橫跨外交相關單位，政府如果重視，應由行政院層級統籌各部會協調克服難題。

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