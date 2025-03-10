衝刺千萬國際觀光人次 鎖定東南亞企業高端客／東南亞客去年來台逾236萬人次 菲律賓躍最大宗

東南亞經濟起飛、疫後航班恢復快，出國力道強勁，來台人次也提升。圖為來台泰國觀光團。 （記者姚介修攝）

2025/03/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際來台客今年目標一千萬人次，疫情前即達兩百多萬人次的東南亞，是交通部觀光署積極把握的旅客市場之一。觀光署看好東南亞經濟成長、人口紅利且有不少台灣企業進駐，今年鎖定企業來台獎勵旅遊，吸引高消費能力旅客，另外菲律賓客來台也成長，都是今年衝觀光人次的重點。

積極開發新南向獎勵旅遊

來台國際旅客自二○一五年起突破一千萬人次，中國、日本、港澳，以及後來追上的韓國，都是百萬人次起跳。但隨著中國旅客占比大幅減少，我國為避免過度仰賴單一客源市場，更加積極多方拓展客源。其中東南亞經濟起飛、疫後航班恢復快，去年來台客總計二三六萬五三九一人次，恢復至疫前九成一。

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分析東南亞來台客源，過去以華人較多的新加坡、馬來西亞為大宗，近年菲律賓急起直追，去年成為東南亞來台客最高國家，約四十六萬七千人次。觀光署副署長林信任分析，菲律賓的年輕族群，敢花錢、也願意體驗，享用台灣道地食物，返國後也會分享，產生口碑效應；菲律賓中年以上族群，仍有經典台劇流星花園的粉絲，不少旅行團會安排至該劇拍攝地嘉義中正大學參觀。

推動穆斯林認證、友善設施

印尼擁二．八億人口，與馬來西亞都是穆斯林國家，是不可小覷的市場。為服務穆斯林餐食、禮拜需求，台灣針對餐廳及旅館業，推動清真及穆斯林認證，並在國家風景區、重要交通樞紐設置祈禱室等友善穆斯林設施。台灣自二○一九年起於「全球穆斯林旅遊指數」中，皆位列在非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的前三名。

除了一般旅客，觀光署也針對境外企業提供獎勵旅遊補助。去年新南向獎勵旅遊統計一五八團約一．三六萬人次，約佔整體獎勵旅遊九成，創造超過新台幣六億元產值；今年一至二月已有十六團、兩千多人次來台。

觀光署觀察，東南亞國家近年來經濟蓬勃發展，企業獲利佳，帶動獎勵績優員工出國旅遊熱潮，台灣也有不少企業隨著新南向政策深耕東南亞，將積極開發獎勵旅遊市場，並提供迎賓餐給來台企業獎勵團體，於歡迎宴使用。

署長周永暉分析，企業獎勵旅遊會選擇較高消費的旅宿，團員消費力也較高，因此鎖定獎勵旅遊，以越南為例，就特別委託公關公司接觸當地五百大企業關鍵人士辦理說明會，鼓勵企業將台灣作為海外企業獎勵旅遊目的地。

東南亞近年來台旅客統計

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