台積電擴廠 高市啟動都計變更

為推動TOD活化舊校地，市府在輕軌C34站旁原國際商工進行都計變更案，將變更為捷運開發區。 （高市都發局提供）

2025/03/09 05:30

楠梓園區原中油高煉廠改為甲種工業區 輕軌C34站旁也做變更

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府配合楠梓園區半導體擴廠需要，及推動TOD（大眾運輸導向型發展）活化舊校地，分別進行原中油高煉廠、輕軌C34站旁原國際商工部分土地都計變更案，三月十八日將召開說明會。

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兩案公開展覽 3月18日開說明會

配合台積電於楠梓產業園區啟動第一至第三期建廠，並計畫於第三廠東側擴建第四、第五廠，以延續先進製程；都發局考量高雄煉油廠未來全期園區計畫道路與公共設施需求，因此變更四十二．八九公頃特種工業區為甲種工業區、停車場用地及公園用地兼供滯洪池使用，全案已公開展覽，訂於三月十八日在楠梓區公所召開說明會。

停車場、公園用地 兼供滯洪池使用

另因應楠梓產業園區啟用後的商務發展需求，都委會近日也通過將捷運世運R17站東南側A5、A6街廓，面積約二．四五公頃，劃定為都市更新地區，將可發展整合型商業設施，預計可提供二．八三萬坪商務服務、員工住宿、休閒公益性設施，並以立體空橋串連至R17站。

國際商工舊址地 做中山大學新設醫學院

此外，市府積極推動TOD活化舊校地，規劃將輕軌C34站原屬國際商工南側校地，變更為捷運開發區，面積約一．四九公頃。國際商工是高雄老牌私校，二○二二年八月退場停招，校址閒置一年多，市府去年五月宣布，國際商工舊址地將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。

都發局表示，環狀輕軌C34站緊鄰凱旋醫院、民生醫院、三信家商、三多及福德路周邊店鋪商街，區位條件佳，且車站周邊有高教、醫療資源進駐的就業人口帶來需求，盼結合周邊既有文教風氣，創造苓雅舊市區再發展契機，並訂於三月十八日在苓雅區公所召開說明會。

高市府配合台積電擴廠需要，進行楠梓產業園區原中油高煉廠土地都計變更。圖為台積電高雄廠外觀。 （記者李惠洲攝）

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