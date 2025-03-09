屏東9易肇事路口 號誌、標線優化

屏東縣為確保行車與行人安全，路面多了許多標線和標誌。 （記者葉永騫攝）

2025/03/09 05:30

導入左轉偏心車道、多時相號誌系統 降低車輛衝突

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣近期針對易肇事路口進行標誌、標線及號誌優化，導入左轉偏心車道與多時相號誌系統，期望降低車輛衝突風險，確保行車與行人安全，民眾對於新的交通措施「霧煞煞」，看到號誌六個燈都傻眼了，質疑似乎沒有比較安全；縣府強調盼降低肇事風險，也有民眾說，有指向較清楚，不怕對向來車。

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設左轉保護時相 提升通行安全性

屏東縣政府針對車流量大、車輛與行人混雜、易發生交通事故等九大路段進行調整，在屏東市廣東路與大連路、瑞光路與大連路、公園路與仁愛路、公園東路與廣東路、民生路與廣東路、潮州鎮延平路、中正路與永坤路、東港鎮中山路與中正路、中山路與朝隆路等相關路口進行優化措施，導入早開遲閉時相、增設左轉保護時相與左轉偏心車道，以及行人專用時相優化等。

早開遲閉時相 車流量大道路設置

早開遲閉時相，是針對車流量較大的道路，優化號誌運作順序，採取左轉、直行、右轉綠箭頭，隨後轉換為圓綠燈，最後再回到左轉、直行、右轉綠箭頭，此期間對向車道皆顯示圓紅燈，確保左轉車輛順暢通行，降低與對向車輛的衝突風險。左轉偏心車道，則是調整左轉保護時相與直行、右轉綠箭頭時相的運作順序，提升左轉通行效率與安全性。而針對行人流量較大的路口，調整並優化行人專用時相，確保行人有充足時間安全穿越馬路。

行人專用時相 確保安全穿越馬路

縣府強調，優化措施是透過科學數據分析，改善道路設計與號誌配置，以更符合用路需求，降低肇事風險，未來將持續檢討縣內其他高風險路段，逐步推動各項道路安全改善工程，營造更安全、順暢的交通環境。

屏東縣近期針對易肇事路口進行標誌、標線及號誌優化。（記者葉永騫攝）

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