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    首頁　>　生活

    基隆身障者首次購屋貸款利息補助 開放申請

    2025/03/09 05:30

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市社會處宣布，即日起開放申請「一一四年度基隆市身心障礙者首次購屋貸款利息補助」，申請期限至三月卅一日止，民眾只要符合七大條件，可備齊相關資料提交至戶籍所在地區公所社政課申請。

    社會處表示，市府為幫助身心障礙者順利購屋，訂立「基隆市身心障礙者首次購屋貸款利息補助作業規定」，提供符合資格的身心障礙者及其配偶貸款利息補貼，補助範圍涵蓋身心障礙者及其配偶因「無自有住宅首次購屋」所需的貸款利息。

    社會處說明，年滿廿歲以上，設籍並居住於首次購屋地址，且持有基隆市核（換）發的身心障礙證明；申請貸款利息補助房屋需位於基隆市；家庭總收入平均未達本年度每人每月最低生活費標準四倍者（今年最低生活費標準為一萬五五一五元，標準為平均未達六萬二○六○元）；身心障礙者及其同住扶養者未曾接受政府同性質貸款或利息補助；身心障礙者本人前一年未曾獲政府補助機構住宿養護費用；申請人首次購買自用住宅，房屋所有權未滿五年，並於取得所有權日起三個月內辦妥金融機構超過七年的長期住宅貸款，且尚未全部清償；房屋所有權人須為身心障礙者個人持有。符合以上資格者可於三月卅一日前提出申請。

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