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    桃園出現首例本土麻疹 年僅27歲

    桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（衛生局提供 ）

    桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（衛生局提供 ）

    2025/03/09 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市出現首例本土麻疹個案，是名廿七歲男性，於五日自我發現口腔內白斑，且臉頰、胸前、手臂等處出現紅疹，主動通知市府衛生局防疫專線，獲安排就醫，翌日確診，衛生局立即啟動疫調及接觸者匡列等措施，已對廿二名接觸者進行健康監測，呼籲三月一日下午二點左右曾到遠傳電信中壢區龍東直營門市者，若出現麻疹症狀，立刻聯繫防疫人員協助就醫。

    與第二例境外案例有接觸

    衛生局副局長余依靜昨說，全市麻診確診病例，原有二例境外案例，都有越南旅遊史，第一例為四十多歲男性，事後匡列九十五位接觸者，第二例是十多歲男性，匡列二四九人，這個本土病例是與第二例病患兩小時內在同個診所而被匡列，也是唯一得病的接觸者，所幸他平常居家照顧長輩，外出足跡甚少，當天處理手機問題才到遠傳門市。

    匡列22名接觸者 須自主健康監測

    余依靜表示，麻疹初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點（Koplik’s spots）及全身紅疹，因具有高度傳染性，主要是透過空氣傳播，潛伏期約七至十八天，所以確診者所到之處（足跡），二小時內去過的民眾都會被列為接觸者，得自主健康監測十八天，匡列期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，也要避免接觸小於一歲嬰兒及尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的幼童、孕婦等，相關問題可洽防疫專線0800-033-355。

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