龍潭公所找親善大使要貌美 挨批物化女性

桃市龍潭區公所發想「親善大使」接待今年端午節「龍潭歸鄉文化節」貴賓，遭人在臉書粉專質疑物化女性。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/03/09 05:30

區長鄧昱綵澄清 目前在發想、討論階段 沒有強迫同仁

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府龍潭區公所籌辦今年端午節「龍潭歸鄉文化節」系列活動，遭人在「公務之聲靠北電台」臉書粉專爆料，指陳「煮蜜（主任秘書）、屈掌（區長）大人腦洞大開」，要求「身高一六○公分以上、長得漂亮…」公務員擔任親善大使，宛如選美，涉職權霸凌，甚至物化女性；龍潭區長鄧昱綵昨天澄清，目前在發想、討論階段，沒有強迫同仁，會尊重同仁意願。

請繼續往下閱讀...

粉專爆料指龍舟賽推新亮點12金釵

以「龍潭虎穴奇聞錄」為題的匿名發文指出，今年除了大家熟知的龍舟賽，又推出「全新亮點—十二金釵」，要求「會美姿美儀、會化妝，還要能認出各橘畜掌觀（局處長官）和各屈鯉掌（各區里長）」。

文中強調，性別平等工作法也適用於公務人員，籲請「屁股未坐熱的長官三思，女人何苦為難女人」？質疑「坐那很久的老屁股，提出這樣的概念是要捧還是捅」？網友意見中，有的認為事涉性平加霸凌，也有建議投訴性別歧視。

鄧：會顧及大家意願及性平規定

鄧昱綵表示，公所沒有職權霸凌、物化女性，前天以line發文給所有同仁，說明親善大使的人選，她會和各課室主管研商，一定會顧及大家的意願及性平相關規定，同仁好意見都會採納，集思廣益，把事做好。

鄧說，發想親善大使團的用意，在檢討、改進前兩年的龍舟賽舉行期間的貴賓接待經驗，提升公所形象，在上週一的工作會議提過一次，公所主管都有參與，會中談到不管男女，有服務熱忱的同仁都會納進，沒有爆料所說的只找長得漂亮同仁、物化女性。

公所主秘呂秀枝也說，盼找幾個人員接待貴賓，像親善大使、招待人員，遊客有問題也找得到人詢問，如果大家都不願意，這件事情可能就止步，公所沒有強迫同仁一定要做什麼，但若都不討論，「是不是都不改善，一切照舊就是好事？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法