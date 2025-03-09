沙灘排球賽 苑裡高中奪2、3、4名

苗栗縣立苑裡高中在沙灘排球全國賽奪2、3、4名。（陳柏州提供）

2025/03/09 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮是縣內培養排球好手重地，不少國手都出身於苑裡國小排球隊，後來縣立苑裡高中國中部、高中部陸續成立排球隊，成績亮眼。而排球隊選手也涉足沙灘排球比賽，在無適合場地只能就地尋找空地練習狀況下，在甫結束的全國中等沙灘排球錦標賽奪得國女組亞軍、殿軍與高中組季軍佳績。

教練陳柏州說，沙灘排球比賽講究頭腦、體能、肌力、爆發力、速度與觀察對手，而沙灘排球與一般比賽的室內場地相較，因前者場地為軟沙後者屬於硬地，選手必須具備良好的調整與適應能力，宛如出國回台時差調整一樣。

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陳柏州指出，選手若參加過沙灘排球訓練再回到一般室內場地打球，可以發現選手技巧再度增進，因為攻擊的動作及抓球點的時間會有不同，選手若能應付調整，可以有效加強個人能力。

獲得亞軍的賴爰霖、朱丞湘目前就讀縣立苑裡高中國中部三年級，之前兩度參賽可惜只奪得第七、八名成績，今年兩人目標力拚冠軍，可惜最後與冠軍擦肩而過，兩人希望未來升上高中部後能圓夢。

奪得殿軍的鄭羽杉與鄭婷文兩人組合，首度參賽就打入四強賽，讓陳柏州對兩人充滿期待。

陳柏州也提到，希望苑裡鎮能有合適的沙灘排球場地，讓選手能妥善練習。長期支持苗栗縣排球運動的苑裡鎮代會主席洪晃琦則說，目前已向苗栗縣政府爭取在苑裡國小排球館附近旁沙地，設置符合比賽標準的場地。

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