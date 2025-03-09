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    雲林開辦獸醫助理課程 216小時培訓

    雲林縣府「動物醫事助理」培訓，本月起開課，共118名學員上課。（記者李文德攝）

    雲林縣府「動物醫事助理」培訓，本月起開課，共118名學員上課。（記者李文德攝）

    2025/03/09 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕為提升獸醫診療體系專業及服務量能，農業部推動「動物醫事助理」認證。雲林縣府本月起辦理培訓班。縣府指出，此次有一一八名學員投入六門課程二一六小時培訓，是全國唯一一次性開放六門全課程縣市，盼讓有意投入動物醫療的民眾，提升產業發展。

    農業部前年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，並於去年認證獸醫師公會全國聯合會為動物醫事助理認證機構，至上月九日已有五十五人取得動物醫事助理認證。

    縣府動植物防疫所長廖培志指出，縣內約八十間動物診療機構，執業獸醫師兩百人左右，且縣內寵物登記數約為八千至一萬，寵物市場逐漸增加，因此今年起與台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院開設六大學科課程，集結卅八位專業獸醫師線上、實體授課，每學科需完成至少卅小時方能取得考照資格。

    入籍半年及高中職2年以上學生 學費全免

    雲林縣長張麗善指出，凡設籍雲林縣滿六個月縣民、雲林縣高中職二年級以上學生學費全免，此次課程更是全國唯一開放全課程培訓，盼讓有意投入畜牧及動物醫療產業鄉親帶動產業發展。

    全聯會理事長譚大倫表示，目前全國約有四千名臨床獸醫師，以國外經驗而言，每一名獸醫師需配置二至三名獸醫助理，推估我國應有六至八千位獸醫助理缺額。工作內容會協助獸醫為毛小孩打針、檢驗、給藥等，隨毛小孩不斷增加，未來獸醫助理薪資最高可上看六萬元。

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