為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    田尾風鈴木爆發 夢幻「黃金大道」吸客

    南投縣鹿谷鄉清水溝溪麝香木盛開，大片粉紫色花海相當美麗，花期可到3月底。（記者劉濱銓攝）

    南投縣鹿谷鄉清水溝溪麝香木盛開，大片粉紫色花海相當美麗，花期可到3月底。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/09 05:30

    公園路種植300棵黃金風鈴木 1公里花海吸引打卡拍照

    〔記者陳冠備、劉濱銓／綜合報導〕近來正是春暖花開的季節，各地都有盛開的花朵，以彰化縣來說，田尾鄉公園路兩旁有一公里長黃金風鈴木，近日進入開花期，黃色花朵把整條道路渲染得有如一條黃金大道，而社頭鄉忠義路將舉辦杜鵑花季，今年特別舉行未婚聯誼活動，鼓勵單身朋友來賞花；南投縣鹿谷鄉清水溝溪近期麝香木盛放，浪漫的粉紫色花海綿延堤防步道，吸引遊客前來賞花。

    田尾的「黃金大道」，位於田尾公路花園民族路與民生路之間，十年前透過綠美化工程，在該條路種植約三○○棵黃金風鈴木，近日氣候稍稍放暖，終於迎來第一波爆發，美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。

    社頭進入杜鵑花季 紅、白、粉綿延一公里

    另外社頭鄉忠義路也進入杜鵑花開季節，紅、白、粉色花朵綿延一公里，令人看得心花怒放，為此社頭鄉公所將於三月十五、十六日舉行「二○二五社頭杜鵑花季」活動，同時規劃「未婚聯誼活動」。

    社頭鄉長蕭浚二表示，杜鵑花的花語「永遠屬於你」，藉由這次活動，為單身朋友搭建交流平台，進而提升結婚率與生育率，為社會注入更多活力。

    鹿谷麝香木盛開一片粉紫 九重葛開到月底

    南投鹿谷鄉清水溝溪近來麝香木盛放，浪漫的粉紫色花海綿延堤防步道，吸引遊客前來賞花，尤其長達一公里的河岸，還種植八百多棵各色九重葛，目前也正值開花期，花道上各色花朵競豔比美，花期可到三月底。

    清水溝溪魚蝦保育區榮生會榮譽理事長陳炳煌表示，當地種植麝香木已邁入第四年，每年到了三月春暖花開，麝香木就會開出細密的粉紫色花瓣，由於花朵面積細小，即便近日春雨報到，仍不影響花況，目前大約盛開八成，花期可到三月底。

    另外，清水溝溪過去也致力栽培九重葛，並在一公里長的河岸種植八百多棵九重葛，且品種眾多，桃紅、粉紅、粉白、黃色、橘色都有，現也正值花期，遊客欣賞麝香木時，也能在花道上飽覽爭妍比美的九重葛。

    彰化縣社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

    彰化縣社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田尾鄉公園路兩旁種植1公里的黃金風鈴木，近日進入開花期，整條道路有如一條黃金大道。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田尾鄉公園路兩旁種植1公里的黃金風鈴木，近日進入開花期，整條道路有如一條黃金大道。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播