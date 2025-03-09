田尾風鈴木爆發 夢幻「黃金大道」吸客

南投縣鹿谷鄉清水溝溪麝香木盛開，大片粉紫色花海相當美麗，花期可到3月底。（記者劉濱銓攝）

2025/03/09 05:30

公園路種植300棵黃金風鈴木 1公里花海吸引打卡拍照

〔記者陳冠備、劉濱銓／綜合報導〕近來正是春暖花開的季節，各地都有盛開的花朵，以彰化縣來說，田尾鄉公園路兩旁有一公里長黃金風鈴木，近日進入開花期，黃色花朵把整條道路渲染得有如一條黃金大道，而社頭鄉忠義路將舉辦杜鵑花季，今年特別舉行未婚聯誼活動，鼓勵單身朋友來賞花；南投縣鹿谷鄉清水溝溪近期麝香木盛放，浪漫的粉紫色花海綿延堤防步道，吸引遊客前來賞花。

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田尾的「黃金大道」，位於田尾公路花園民族路與民生路之間，十年前透過綠美化工程，在該條路種植約三○○棵黃金風鈴木，近日氣候稍稍放暖，終於迎來第一波爆發，美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。

社頭進入杜鵑花季 紅、白、粉綿延一公里

另外社頭鄉忠義路也進入杜鵑花開季節，紅、白、粉色花朵綿延一公里，令人看得心花怒放，為此社頭鄉公所將於三月十五、十六日舉行「二○二五社頭杜鵑花季」活動，同時規劃「未婚聯誼活動」。

社頭鄉長蕭浚二表示，杜鵑花的花語「永遠屬於你」，藉由這次活動，為單身朋友搭建交流平台，進而提升結婚率與生育率，為社會注入更多活力。

鹿谷麝香木盛開一片粉紫 九重葛開到月底

南投鹿谷鄉清水溝溪近來麝香木盛放，浪漫的粉紫色花海綿延堤防步道，吸引遊客前來賞花，尤其長達一公里的河岸，還種植八百多棵各色九重葛，目前也正值開花期，花道上各色花朵競豔比美，花期可到三月底。

清水溝溪魚蝦保育區榮生會榮譽理事長陳炳煌表示，當地種植麝香木已邁入第四年，每年到了三月春暖花開，麝香木就會開出細密的粉紫色花瓣，由於花朵面積細小，即便近日春雨報到，仍不影響花況，目前大約盛開八成，花期可到三月底。

另外，清水溝溪過去也致力栽培九重葛，並在一公里長的河岸種植八百多棵九重葛，且品種眾多，桃紅、粉紅、粉白、黃色、橘色都有，現也正值花期，遊客欣賞麝香木時，也能在花道上飽覽爭妍比美的九重葛。

彰化縣社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

彰化縣田尾鄉公園路兩旁種植1公里的黃金風鈴木，近日進入開花期，整條道路有如一條黃金大道。（記者陳冠備攝）

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