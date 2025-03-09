日月潭「電輔船騎」 柏林國際旅展獲獎

日月潭透過電輔自行車、電動船規劃「電輔船騎」碳註銷遊程，以實際行動落實低碳永續旅遊。（記者劉濱銓攝）

2025/03/09 05:30

〔記者劉濱銓、陳冠備／綜合報導〕日月潭風景區管理處運用電輔自行車、電動船，規劃「電輔船騎」碳註銷遊程，將旅遊產生的碳排放量，透過申請碳註銷的方式抵消碳排。而在彰化縣員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區，昨天舉辦「彰化縣一一四年植樹節—織一片生態綠網」植樹活動，種植六六○株原生樹種，包括國寶級植物「烏來杜鵑」，為百果山生態環境再添綠意。

推單車等碳註銷遊程

日管處指出，去年鼓勵遊客以永續方式探索日月潭，像潭區就首度推動碳註銷遊程，利用電輔自行車、電動船等低碳運具，結合步道健行，結算遊程碳足跡後，再購買碳權取得碳註銷證明，並獲旅行社以日月潭至集集的首條碳註銷遊程進行試遊，此方式在今年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards）「商業與行銷」類獲得第三名。

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此外，在員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區昨舉辦植樹活動，種植樹種包括山櫻花、蘭嶼羅漢松、刺葉桂櫻、小實女真、烏來杜鵑、金毛杜鵑等。

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