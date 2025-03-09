拚經濟做公益 台中表揚38位傑出女力

百年餅店陳允寶泉總經理翁羿琦（左）致力於結合傳統與創新，商品獲獎無數，業績狂飆，獲社會局表揚女力代表。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慶祝國際婦女節，台中市政府表揚三十八位女性經濟力代表，包括廟東蝦仁肉圓的老闆娘張順麗、百年餅店陳允寶泉總經理翁羿琦，她們創造驚人業績又熱心公益，另有鋼鐵、浪板、汽車修配等傳統產業，以及農場、茶廠、酒莊、民宿的女性業者，展現非典型就業女力。

廟東夜市門神 張順麗助貧

今年獲選三十八位傑出女力中，廟東蝦仁肉圓被網友封為廟東夜市門神，老闆娘張順麗不但會做生意，也出錢出力協助貧困，熱心公益關懷地方；百年糕餅品牌陳允寶泉總經理翁羿琦，致力於結合傳統與創新，商品獲獎無數，招牌的太陽餅近五年銷售額成長二倍，檸檬蛋糕銷售額更躍升近十倍。

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百年餅店翁羿琦 商品獲獎

典型就業女力代表，中欣汽車檢驗修配廠經理廖美琳，擔任太平區調解委員已十七年，以專業與溝通為民眾化解衝突；威捷鐵工廠管美珍與丈夫白手起家，創立石岡最大鋼鐵工廠，積極參與社團、社區營造以及志工服務。

旭台浪板董事邵美雲積極提拔女員工，也擔任外埔區婦女會理事長，推動藝文與社區活動，讓更多女性也能走出家庭參與社會。

「女力，就是經濟力！」社會局長廖靜芝表示，台中市女性勞動參與率逐年提升，去年已達五十三．七％，高於全國平均，顯示女性積極投入職場，女力拚經濟，運用自身專業為社會帶來正向影響，讓大家看見女性的十八般武藝。

另外，為慶祝婦女節，即日起台中市國民暨兒童運動中心女性健身房及游泳池月票，使用天數從三十天延長至四十天，鼓勵女性養成規律運動習慣。

台中市廟東蝦仁肉圓老闆娘張順麗（右）不但會做生意，也出錢出力協助貧困，熱心公益，獲社會局表揚女力代表。（社會局提供）

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