台灣孕產婦死亡率 高於多數OECD國家

全國婦兒團體聯盟提出5項觀察，其中認為台灣孕產婦死亡率仍高於多數OECD國家，呼籲政府針對該族群建立個案管理師制度，從根本上減少死亡風險。（婦兒盟提供）

2025/03/09 05:30

三八婦女節 婦兒盟提5大呼籲

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨三八婦女節，全國婦兒團體聯盟提出五大呼籲，對於台灣孕產婦死亡率仍高於多數OECD國家，呼籲政府針對該族群建立個案管理師制度，從根本上減少死亡風險；也提到青少女性病飆升警示等問題，應從性教育教導尊重開始，並補足專業師資。

籲政府建立個案管理師制度

婦兒盟點出，近年台灣孕產婦死亡率高於多數OECD國家（經濟合作暨發展組織），雖然死亡人數這兩年略有下降（一一一年十八人死亡、一一二年十二人死亡），但死亡率仍屬後段班，較挪威、澳洲、日本等高出數倍，顯見台灣醫療資源分配有待加強，呼籲政府從女性懷孕開始時即建立個案管理師制度，減少死亡風險。

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另，婦兒盟成員之一的國教行動聯盟也指出，近年台灣十到十九歲的青少女性病感染率顯著上升，尤其梅毒感染人數十年增五十三倍，淋病十年增九倍，顯示青少年性教育出現偏差，導致女性性健康問題，呼籲政府提供客觀事實的性教育，加強性病防治，補足專業師資，以維護青少女健康。

婦兒盟也提到，鼓勵人工生殖恐傷害婦女健康，過度強調婦女應外出工作是變相削減婦女職業選擇權，及性別友善廁所壓縮女性如廁空間等，呼籲不要讓婦女權益倒退嚕！

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