性騷申訴案增17％ 肢體性騷最多

衛福部公布最新性騷擾案件統計，去年全台性騷擾申訴案件增長17%，其中1700件成立，統計發現，受害者以女性居多，尤其以18至29歲族群最常遭受性騷擾。（資料照）

2025/03/09 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕昨天是三月八日國際婦女節，也是我國「性騷擾防治法」修法上路滿週年，衛福部公布最新性騷擾案件統計，去年全台性騷申訴案件增長十七％，其中一七○○件成立，受害人以女性居多，尤其以十八歲至廿九歲族群最常遭受性騷擾。

最常發生地點是公共場所

衛福部分析，在性騷案件中，以「肢體性騷」占四十一％為大宗，其次是「傳送色情圖片或偷拍偷窺」占廿六％、「言語騷擾」占十九％。發生地點以「公共場所如百貨公司、商場、餐廳及馬路等」占五十％最高，其次為「數位媒體」占十九％、「大眾運輸工具」占十五％。

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衛福部保護司長張秀鴛表示，新法延長申訴期限、簡化程序，讓更多受害人願意求助，故申訴案件增長。調查也顯示，有八成加害人會提出訴願，其中逾六成否認騷擾行為，辯稱是「遭誤會」或「雙方兩情相悅」，另有卅八％聲稱「無騷擾意圖」。

張秀鴛強調，判定性騷擾的關鍵在於受害人的感受，而非加害人的主觀意圖，提醒民眾要尊重他人界線，避免不小心成為性騷行為人。

行政院副院長鄭麗君昨出席國際婦女節活動，強調台灣從父權社會走向性別平權，不僅選出首位女性總統，也成為亞洲首個婚姻平權國家。

鄭麗君表示，政府積極推動性平政策，去年相關預算成長十二％，今年預算若通過，將再增十一％；勞動部統計，去年六．八萬名中高齡女性在政府協助下重返職場，未來四年每年目標三．五萬人，減少因家庭責任被迫離開職場的現象。

衛福部次長呂建德也說，今年公共托育設施將增至五九二家，提供一．八七萬個名額，並擴大保姆與私立托育中心服務，政府也投資九二七億元推動長照三．○，完善長者與幼兒照顧，讓年輕世代無後顧之憂。

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