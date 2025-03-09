「蒙古症」失言 郭智輝兩度向唐氏症病友致歉

經濟部長郭智輝以蒙古症比喻台積電與英特爾合併，引發唐氏症病友不滿。（資料照）

2025/03/09 05:30

〔記者林菁樺、鍾麗華、邱芷柔、吳柏軒／台北報導〕經濟部長郭智輝七日接受廣播節目專訪中以「蒙古症（正式名稱為唐氏症）」來形容台積電被迫迎娶英特爾，歧視言論遭外界痛批。雖已第一時間致歉，郭智輝昨天再次發出聲明，向被傷害的病友致上最深歉意，未來將深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

廣播談台積、英特爾合資 以蒙古症風險比喻

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郭智輝在廣播節目中說，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能；他並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，郭智輝言論，不僅加深社會偏見，更傷害唐氏症家庭。他痛心指出，這種稱呼早已少見，尤其在世界唐氏症日前夕更顯不當。

早已正名唐氏症 任何家庭都可能發生

中華民國智障者家長總會表達強烈抗議，該會副秘書長孫一信重申，蒙古症早已正名為「唐氏症」，且該疾病僅知染色體異常，但致病原因不知，任何家庭都可能生出唐氏症，郭的發言對障礙者及其家庭是直接的歧視和偏見。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院長卓榮泰除要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

卓揆指示：部會首長不得有任何失當引喻

郭智輝昨再度對以不適當比喻來形容企業經營的模式致歉。「我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎」。

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