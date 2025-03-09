相信自己就對了！ 廖婉君獲台灣傑出女科學家獎

清華大學物理系與天文研究所副教授楊湘怡。（記者吳柏軒攝）

2025/03/09 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕二○二五年第十八屆台灣傑出女科學家獎於昨天三八婦女節揭曉並頒發，台灣大學副校長、電機系暨電信工程研究所特聘教授廖婉君獲傑出獎肯定，她是該系首位女教授，並開拓通訊網絡領域，包含無線網路、多媒體通訊、智慧邊緣運算等，打造高品質即時影音串流技術，實現手機視訊直播等。她鼓勵女學生莫管他人眼光：「相信自己就對了！」

台大副校長 電機系首位女教授

廖婉君表示，自己先研究互動式電視，慢慢加上網際網絡，再拓展到行動網路乃至未來的低軌衛星網路，強調視訊直播重視使用者體驗，畫面從二D走向三六○度環景，可讓遠端的人在家裡，就身歷其境觀看體育場球賽，開創高品質即時影音串流技術，支援多人異地互動的沉浸式體驗，受邀撰寫六G白皮書，在自駕車、醫院遠端服務等虛實整合亦皆有應用。

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今年女科學家獎也頒發二名新秀獎，分別是台大大氣科學系暨研究所副教授黃彥婷，以及清華大學物理系與天文研究所副教授楊湘怡。另也鼓勵年輕學子，頒發孟粹珠獎學金給陽明交通大學應用化學系博士班學生陳羿帆。

黃彥婷關注氣候變遷 獲登國際期刊

黃彥婷研究著重氣候動力學，關注氣候變遷，她表示，當年發現南大洋是全球暖化的主要能量儲存庫，可能影響全球大氣環流，進一步推測中高緯度氣候變化對熱帶影響越加顯著，還有空污影響等，獲登國際期刊。

楊湘怡數據演算天文泡泡 解密黑洞

楊湘怡鑽研天文物理，著重黑洞物理與星系演化，鑽研銀河系中心被觀測的「費米泡泡」與「義羅西塔泡泡」，透過數據模擬演算，證實是二六○萬年前黑洞噴發，造成高能粒子跟氣體間的交互作用，是全球首創。

台灣大學大氣科學系暨研究所副教授黃彥婷。（記者吳柏軒攝）

台灣大學副校長、電機系暨電信工程研究所特聘教授廖婉君。（記者吳柏軒攝）

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