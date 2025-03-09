化療、心衰竭 也可以在家治療

台北醫學大學與北醫附醫昨日共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」。（記者邱芷柔攝）

2025/03/09 05:30

在宅急症照護擬擴大 紓解病房壅塞 降低患者院內感染風險

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對高齡化與少子化衝擊，台灣醫療體系正加速轉型，衛福部去年七月推動「在宅急症照護試辦計畫（Hospital at Home, HaH）」，讓行動不便或失能者能在家接受感染急症治療，隨著計畫推進，未來除血液透析可在家進行，更有望擴大居家安寧、癌症化療、心衰竭、慢性肺病等對象，最快今年第三季上路。

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最快今年第三季上路

台北醫學大學與北醫附醫昨共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，健保署長石崇良指出，HaH試辦至去年底已服務一二二四人次，以尿路感染最多，平均照護六．五天，治療完成率高，僅五％患者在結案後十四天內轉急診或住院。

石崇良說，居家安寧可引入居家化療模式，針對心衰竭、慢性肺病、慢性阻塞性肺病等需頻繁就醫的病人，也會評估是否適合居家照護，最快第三季推行。計畫也導入「提早出院」與「急診轉銜」模式，並調整支付機制，透過在宅照護減少住院需求，紓解急診壅塞壓力。

遠距監測、視訊診療配套

奇美醫院副院長陳綉琴說，每年約有十萬人次接受化療，其中約七成可在家進行。她建議，首次化療在醫院進行，讓病人熟悉流程並接受完整衛教，減少心理疑慮，後續透過遠距監測、視訊診療與護理訪視等，確保安全並提升病人信心。

奇美醫院院長林宏榮說，在宅醫療能紓解病房壅塞、降低院內感染風險。然而醫院外的照護需投入更多資源與設備，資金支持與民眾衛教是推動關鍵。

台北醫學大學董事長陳瑞杰也提到，在宅醫療的核心是遠距醫療，包含遠端監測與視訊診療，HaH應搭配完善的給付機制，提供醫療院所誘因，才能讓急重症醫療更聚焦真正需要住院的患者。

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