居家洗腎納健保 最快5月上路

健保署署長石崇良昨日表示，將推動「居家血液透析」納入健保，最快今年5月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/09 05:30

搭配遠距設備 給付點數預計與在醫院透析相同

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣長期被冠上「洗腎王國」惡名，腎友大多仰賴醫院或診所進行血液透析，衛福部健保署長石崇良昨天透露，將推動「居家血液透析」納入健保，最快今年五月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。

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石崇良指出，近日透析總額協商會議已通過納入居家血液透析，搭配遠距設備，給付點數預計與在醫院透析相同，三月底會將協商結果提交共擬會討論，若審議順利，五月起即可實施，屆時醫院需提交申請與計劃，過審後就可將照護場域從醫院、洗腎中心，轉至病人家中。

設備租用、購買 費用仍待研議

衛福部統計，目前台灣有九萬多人每週接受二到三次的洗腎治療，今年健保透析總額為四七三．七五億元。石崇良說明，居家血液透析並非新增預算，也不涉及新增病人，而是提供原有透析患者多一個居家治療選擇；至於病人購買或租用血液透析設備的相關費用與細節，待進一步研議。

腎臟醫學會秘書長、萬芳醫院副院長許永和指出，台灣醫療資源密集，腎友雖可選擇居家「腹膜透析」，但僅七至八％患者採用，逾九成仍依賴醫院或診所的血液透析。但是傳統血液透析受到醫院排程限制，每週最多三次、每次四小時，對病患生活影響不小。

許永和表示，隨智慧醫療發展，居家透析的安全與可行性已經大幅提升。

降低醫院壓力 患者生活品質可提升

台北醫學大學校長吳麥斯也指出，台灣已具備在宅透析技術與設備，且居家透析更具彈性，病人可以根據醫囑調整洗腎頻率與時間，若政策與法規配合，可大幅降低醫院透析室壓力，也能提升病患生活品質，研究也顯示，此方式更有利維持腎功能。

許永和補充，血液透析執行較為複雜，醫護團隊會先到病人家中勘查環境，指導操作流程，後續再透過視訊提供協助。目前國內已有五十％血液透析院所完成資訊化基礎設施建置，北醫體系更進一步發展智慧醫療，能即時監測病人數據，異常時發出警示，甚至透過人工智慧預測低血壓風險，必要時提醒病人調整治療或及時送急診，提高居家透析的安全性。不過，居家透析有設備成本問題，較適合病況穩定且經濟允許的病人。

衛福部將推動居家血液透析納入健保，最快今年五月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。（資料照）

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