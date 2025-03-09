阻停車蟑螂╱國道服務區 尖峰期將限停2小時

國道中壢服務區（高公局提供）

2025/03/09 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕全台國道有十五處服務區，停車位多且有大商場，但管理單位近期發現，越來越多「停車蟑螂」、「車床族」霸佔車位，甚至一停數天；交通部高速公路局近期擬修改規定，在連續假日等尖峰期間，將停車時限縮短為兩小時，逾時可罰鍰六百元到一千二百元。

逾時可罰600~1200元 上路時程未定

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目前「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛停在國道服務區和休息站，時限為四小時，逾時可開罰，嚴重則可拖吊。高公局統計，一般駕駛人平均停放時間為一小時以內，多數人在服務區上廁所、飲食和買伴手禮便開車離開。

不過高公局近日發現，有民眾佔用服務區停車位，且有不同的佔位樣態，例如石碇服務區的佔位者是停車後就去附近爬山；中壢服務區則出現許多上班族停車後，共乘一輛車去上班。

最近更出現「車床族」開破爛車輛停到服務區後，直接夜宿車上，原因是部分服務區有淋浴室，還有給疲勞駕駛暫時休息的房間，導致「停車蟑螂」佔用設施，管理員前往勸離，還被投訴「態度不佳」。

近期還有「車床族」佔位

高公局業務組長劉逢良指出，目前正研擬連續假期等尖峰時段，將公告縮短服務區限停時間為兩小時以內，超時可罰六百元到一千二百元，避免其他車輛進不了服務區和無車位可停，仍待修改規定作業程序，上路時程還未定。

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