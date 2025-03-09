高鐵延伸宜蘭 陳金德：估需4千億

高鐵延伸宜蘭經費龐大，將是宜蘭最重大的交通建設。圖為高鐵南港站。（資料照）

2025/03/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸到宜蘭工程經費暴增近一倍，環團批評資訊揭露不足，質疑程序正當性。行政院政務委員陳金德表示，可行性研究已由國家發展委員會審完，程序沒問題，基本設計、細部設計完成要兩年時間，預算恐需四千億元，高鐵延伸宜蘭攸關地方未來的百年發展，一定要支持。

「攸關百年發展 一定要支持」

高鐵延伸宜蘭的二階環評三場公聽會已經落幕，鐵道局公布最新民意調查，沿線居民有七十九．六％支持，公聽會中，環境部公布的環評公告內容提及，因原物料及工資上漲等因素，工程費將從一八八○億元暴增至三六四七億元。外界憂心中央能否負擔龐大經費？鐵道局有意和高鐵討論，評估納入民間投資的可行性。

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陳金德指出，高鐵延伸宜蘭是重大的公共建設，環境影響評估報告預計在八月前送到環評大會審查，有人質疑未辦理可行性研究、程序有問題，當初宜蘭推動直鐵時，交通部認為要有替代方案，替代方案就是高鐵案，從直鐵變成高鐵可行性研究，去年已由國發會審議通過。

他表示，希望八月完成環評，今年底前獲得行政院核定，原估的三六四七億元經費恐不夠，基本、細部設計完成也要兩年時間，四千億元是合理的估計。

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