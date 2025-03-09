可行性評估 交部再度退回 花東快造價高昂 經濟效益低

「花東快速公路」可行性評估重啟，造價高達3614億元，不具社會經濟可行性，交通部退回評估案。（公路局提供）

2025/03/09 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部在二○二○年重啟「花東快速公路」可行性評估，公路局一月份將評估案送交通部審查，但上月底被退，原因包括成本和現值不一、需納經濟外溢效果、行車時間重檢討外，最主要為造價昂貴高達三六一四億元，不具社會經濟可行性。公路局則建議分段進行，經濟效益高的「崇德—新城」路段可優先考慮。

初估要3千6百億 成本太高

花東快在二○一七年曾完成可行性評估，北起花蓮崇德村、南至台東市，全長約一七三公里。過去就評估建設成本太高、不具經濟可行性而結案。

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立法院在二○一九年底通過臨時提案，要交通部重啟評估，花蓮立委傅崐萁去年提「花東三法」之一就是「花東快速公路建設特別條例草案」，欲責成交通部以十二年完成花東快的興建，但交通部認為建設規模及經費龐大，該條例恐有立法權干預行政權違憲爭議，最後朝野協商改為主決議，請交通部推動。

至於將公路局評估報告退回，交通部解釋，雖然工程技術、土方、環境影響都具可行性，但經費高達三六一四億，經濟效益益本比小於一，不具社會經濟可行性。

建議崇德—新城段 可先推動

公路局建議「崇德—新城」路段可先推動，因其益本比達一．五，具經濟效益，且可延續蘇花安並紓解國道五號、蘇花改往返花蓮車流，連結新城轉運站公共運輸，分流往太魯閣車潮。公路局規劃組長蘇先知表示，最快本月底、最慢下月修正後再送交通部審議。

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