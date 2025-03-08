彰化基層農會總幹事聘任 鹿港難產

芳苑鄉農會舉行理監事會，由理事長林木村（左）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（中）任總幹事，常務監事為林總元（右）。（記者陳冠備攝）

2025/03/08 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣基層農會昨天召開理監事會，選出理事長、常務監事與聘任總幹事，全縣除了鹿港鎮現任總幹事梁竣傑以一票之差未獲續聘，其餘都順利產生，而芳苑鄉、埔心鄉農會則為新任總幹事，分別是洪翊桓與徐彩瑜。

鹿港地方人士表示，鹿港鎮農會這次選舉結果，幾乎可說是四年前的翻版。四年前的總幹事紀呈聰也未獲續聘，再由當時理事長張家堂力挺農會員工梁竣傑，也順利獲聘。四年後，雖然張家堂不再挑戰理事長一職，但因與梁竣傑分道揚鑣，雙方勢均力敵。最後，理事長由趙茂森出線，常務監事為王萬件，梁竣傑則以一票之差，未獲得續聘，先由會務主任王慶昌代理總幹事。

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芳苑、埔心新人上任

地方人士指出，張家堂有意推出兒子張恆源來角逐總幹事，由於張家堂女兒張愉婕是現任鹿港鎮代表，張家堂有意退居第二線，讓兒女分頭接下農會與問政重任。

另外，在芳苑鄉農會部份競爭最為激烈。芳苑鄉農會總幹事謝介民屆齡退休，有二人登記遴選總幹事，謝介民支持曾在國中擔任總務主任的謝永成，而另一派前縣議員謝彥慧家族，則力挺苑鄉農會前推廣主任洪翊桓角逐，雙方勢力相當，昨日各有支持人馬到場加油，一度出動警力維持秩序。最後，由前推廣主任洪翊桓以五：四勝出，擔任總幹事，而林木村連任理事長，常務監事為林總元。

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