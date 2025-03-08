10月將被竹北超車 彰市長︰科技救人口

彰化縣人口近年來一再流失，彰化市也即將失去全國最大縣轄市的寶座。 （資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/08 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新竹縣竹北市人口目前持續成長，預計今年十月就會超越彰化市，成為全國人口最多的「縣轄市」。針對此事，彰化市長林世賢表示，竹北市的崛起，受惠於新竹科學園區的人口紅利，而彰化市要挽救人口流失，就要向其學習，以科技來「救人口」。

人口流失 全國第一大縣轄市不保

竹北市人口到今年二月已突破廿二萬人，到十月間可能超越彰化市。以二月份人口數來看，竹北市達廿二萬三十八人，較一月增加二八六人，而彰化市為廿二萬三一○一人，比一月減少了四○三人。由於彰化市持續人口減少，在竹北市持續成長下，預計今年十月將成為全國第一大縣轄市。

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林世賢表示，不久前曾與竹北市長鄭朝方碰面，兩人就針對人口問題進行討論，當時就知道竹北市人口今年十月就會超越彰化市。他認為，彰化市要留住人口，就要發展科技產業，才能創造就業機會，留住人才，吸引高科技人口移居彰化。

東區都計、彰交特定區 都應規劃科學園區

林世賢強調，所謂「科技救人口」，即是在彰化市設立科學園區，也就是彰化市推動的都市計畫，都應該有科學園區的思維。因此，在東區擴大都市計畫當中，就應該放入彰東創新科學園區規劃；而彰化交流道特定區規劃案，也要朝著彰北科學園區方向來前進。

林世賢表示，彰化縣有最好的綠電，可吸引非高耗水產業，加上交通便捷、生活機能好，加上距離台中市不到五公里，周邊就有多所大學院校，而全新科學園區帶來的科技產業，可讓原有傳統產業跟著升級與成長。

而林世賢所謂的「彰化市東區擴大都市計畫案」已延宕多年，目前彰化縣府不再堅持以「市地重劃」來進行，將依照行政院政策採用的「區段徵收」方式辦理，計畫案也有產專區的規劃，而彰交特區也有意規劃產業專區，讓產業升級。

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