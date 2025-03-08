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    南投孕婦搭計程車 補助5千元

    南投縣政府推出好孕卡，補助孕媽咪5000元費用搭計程車。（記者張協昇攝）

    南投縣政府推出好孕卡，補助孕媽咪5000元費用搭計程車。（記者張協昇攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為建構友善生養環境，鼓勵生育，即日起推出好孕卡，凡設籍南投縣孕婦，可獲得五千元（點）搭乘計程車補助費用，方便孕媽咪從懷孕至預產期次日起三個月內（約有十三個月時間），可搭乘台灣大車隊等九家合作計程車行約三千八百輛計程車，前往中彰投醫療院所進行產檢、生產、回診及嬰幼兒預防保健。

    好孕卡 前往中彰投醫療院所均適用

    南投縣政府昨日召開記者會，宣布啟動這項孕婦乘車補助計畫，即日起與台灣悠遊卡公司合作，推出具有悠遊卡功能的好孕卡，補助縣內孕婦每胎五千元搭乘計程車費用，單趟車資最高補助二百五十元，且上下車一端為中彰投地區即可，萬一車資超過二百五十元，也可透過儲值方式補差價，且全面採用網路申辦，孕婦可不用出門，即可申請使用。

    陳姓孕婦說，她平常都由先生接送產檢，但有時必須找尋停車位並走一段距離，比較不方便，有好孕卡可以搭乘計程車會更安全及方便，對於交通費負擔，也不無小補。

    縣長許淑華表示，南投縣幅員遼闊，孕婦出門做產檢，通常需要家人開車接送或自己搭乘交通工具，相當不便，因此縣府推出好孕卡，未來也會持續研議辦理各項孕婦福利政策，讓更多年輕媽媽感受政府的關懷，進而願生、敢生。

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