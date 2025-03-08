南投水里溪串聯河濱公園 打造水岸花道

南投水里鄉水里溪黃花風鈴木盛開，水里鄉公所將與日管處合作在溪畔補植更多風鈴木，營造花道景觀。（記者劉濱銓攝）

2025/03/08 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里溪畔親水公園，最近黃花風鈴木盛開，鮮黃花朵點綴河岸相當美麗，水里鄉公所表示，最近第四河川分署也打造串聯親水公園的河濱公園，設置綠地與步道，種植三百株茶花，未來水里溪岸還將補種更多風鈴木，打造優美花道，並利用河濱公園規劃風箏節等活動，讓水里溪除了每年的玩水節，也能有更多元的觀光體驗。

黃花風鈴木＋茶花 將吸引更多賞花客

水里鄉公所指出，水里溪畔原本就種有不少黃花風鈴木，從溪畔到親水公園都有，每逢春天都會開出繁茂鮮黃花朵，吸引民眾到溪畔散步賞花。由於四河分署近期還在水里溪出河口建置河濱公園，佔地三公頃的公園不僅有草皮、步道，沿途還種植三百株茶花，未來植株茁壯開花，可望形成花道景觀。

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公所說，河濱公園不僅腹地廣闊，也沒有電線桿的干擾，未來將規劃辦理風箏節，讓民眾與遊客都能親近這處綠地空間。

公所也表示，最近更與日月潭風景區管理處討論優化親水公園，將在水里溪畔補植更多風鈴木，打造水岸花海，讓水里溪在春天花季能更有看頭。

親水園區設施翻新 戲水體驗更佳

此外，親水園區的戲水設施也會翻新，將爭取近四千萬元經費，建置新的淨水設備，確保戲水池的水質與濁度不受天氣或大雨影響，並讓玩水設施能跟上時代潮流，以強化親水公園的玩水體驗，再與河濱公園串聯形成遊憩廊道，使來訪的遊客有更多休憩空間，體驗水里溪的優美水岸風光。

南投水里鄉公所將與日管處合作在溪畔補植更多風鈴木，營造花道景觀。（記者劉濱銓攝）

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