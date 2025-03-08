內湖康樂街海砂屋 公辦都更招商

2025/03/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕推動老舊建物更新，台北市政府近日完成南港產業生活特定專用區（簡稱產專區）住戶自主整合的首件公辦都更案招商，另外海砂屋五七五專案首例受理的內湖區康樂街一三六巷公辦都更案，也正在招商中；都市更新處表示，招商說明會有十六家廠商出席，詢問細節踴躍，有信心下個月開標能順利引進出資者新建。

加速海砂屋重建的「高氯離子混凝土建築物五七五專案計畫」，首例內湖區康樂街一三六巷公辦都更案正在招商中；基地位於內湖區康樂街西側，面積約一八四○平方公尺，是市府鑑定列管須拆除的海砂屋，住戶長期感到居住安全受威脅，引頸期盼都更，快速整合意願比至八十八．三三％，成為五七五專案上路後首件公告招商案件。

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更新處指出，康樂街公辦都更案社區自主凝聚更新意願高，同時考量大環境工程及物價波動，訂定共同負擔比率以五十六％為上限，且可依規定申請都更及海砂容積獎勵；若經鑑定並符合適用條件還可申請防災都更獎勵。基地周邊環境寧靜，可遠眺康樂山景，毗鄰公園綠地及學區，生活機能完善，年初召開招商說明會，多達十六家廠商代表出席，詢問細節踴躍，招商至四月廿一日止，對引進出資者興建樂觀可期。

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