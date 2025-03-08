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    雙北世壯運周邊商品亮相 「壯寶系列」吸睛

    雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，昨雙北舉辦記者會，共同發布34項賽會官方周邊商品。（記者甘孟霖攝）

    雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，昨雙北舉辦記者會，共同發布34項賽會官方周邊商品。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會將於五月十七日登場，昨雙北市府舉辦記者會，共同發布卅四項賽會官方周邊商品，除了先前已經開放預購的廿七項周邊商品外，再推出兼具在地文化特色及實用性的七項周邊商品，包括藍染口袋短Tee、薄機能外套、自動摺傘、鞋袋等，未來將陸續推出新商品，民眾除可上網選購，也可於三月七日至十日至花博爭豔館「台灣運動文化展」的世壯運攤位選購，享九折優惠。

    花博爭豔館攤位 享9折優惠

    賽會周邊商品涵蓋吉祥物「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」，記者會嘉賓、傳奇女籃國手錢薇娟表示，自己最喜愛「壯寶系列」，色彩鮮明的可愛模樣相當吸睛，多樣化配件包含毛巾、造型娃娃、吊飾等，都很適合參賽選手收藏紀念；此外她也提到，自己非常喜歡「運動休閒系列」紫色的運動短Tee，已經收藏了好幾件。

    台北市副市長林奕華說，世壯運吸引全球熱愛運動的人士來台灣體驗這裡的熱情與魅力，透過此次盛會也展現台灣的創意設計能量，所有周邊商品的設計與製作都由本地優秀廠商參與。

    新北市副秘書長龔雅雯說，世壯運是一次促進地方經濟產值的契機，雙北花了許多心力並結合在地文化如三峽藍染藝術，開發周邊商品展現在地工藝技術，共同推廣城市特色。

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