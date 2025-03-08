為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙胞胎抽北市公幼併籤 挨批中籤率減半

    台北市議員曾獻瑩指出，雙胞胎家庭如想就讀同學校，要將兩人兩支籤併籤一起抽，但中籤率形同減半。 （資料照）

    台北市議員曾獻瑩指出，雙胞胎家庭如想就讀同學校，要將兩人兩支籤併籤一起抽，但中籤率形同減半。 （資料照）

    2025/03/08 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市公幼招生為減輕家長接送負擔，招生簡章規定「兄姊就讀該幼兒園或國小一、二年級」幼兒可以優先入學，讓家長免於將孩子接送多校就讀之苦。不過，台北市議員曾獻瑩指出，有家長反映雙胞胎孩子如想就讀同學校就要兩支籤併籤一起抽，但中籤率形同減半，希望比照有兄姊就讀同校的規定，雙胞胎維持分別投籤，但一人中籤兩人都能就讀。但教育局回應，雙胞胎對數比例不低，若入學抽籤方式改變影響甚鉅，將納入研議審慎評估。

    教育局︰若方式改變影響甚鉅

    教育局表示，一般多子女家庭也有接送及經濟壓力，因此對於雙胞胎入學抽籤方式改變，將更全面地評估各類型家庭的需求，以確保所有幼兒皆能在公平的基礎上享有入學機會；以一一四學年度為例，台北市滿二足歲至五歲學齡前雙胞胎共三二九五對，又一一三學年度公幼對外招生缺額共六五九七人，雙胞胎幼兒參與抽籤方式改變，將對公幼招生影響甚鉅，教育局將再審慎研議評估，避免對其他特殊需求及一般身分幼生造成排擠效應。

    曾獻瑩表示，近期接獲家長陳情，雙胞胎公幼入學若是希望孩子上同一間學校，可以選擇併籤，讓兩個孩子共用一籤，一起上或是一起不上，然而原本兩籤變一籤，中籤率減半，帶給家長強烈的剝奪感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播