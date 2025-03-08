女性癌症篩檢補助 北市擴大年齡層

2025/03/08 05:30

乳房X光攝影檢查無年齡上限 子宮頸抹片往下延伸至20歲

〔記者何玉華／台北報導〕今天是三月八日國際婦女節，也成為商業促銷中的「女王節」、「女神節」，不管是女王、女神，都要對自己好一點，健康更不能輕忽，台北市立聯合醫院婦幼院區表示，今年元旦起，中央放寬補助乳房X光攝影檢查和子宮頸抹片檢查的年齡，台北市再加碼擴大年齡層，乳房免費篩檢四十歲起可免費檢查，沒有年齡上限；子宮頸抹片檢查從二十四歲往下延伸至二十歲以上皆可免費檢查。

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乳房攝影每2年一次 可加掛超音波

照顧婦女健康，衛福部國民健康署今年起擴大補助乳癌X光攝影篩檢，從四十五至六十九歲放寬到四十歲至七十四歲，北市府再加碼補助設籍七十五歲以上女性，每兩年一次。聯醫婦幼院區婦產科主治醫師曹如謹說，其間若想加強追蹤，可加掛乳房外科做乳房超音波，若怕痛可考慮自費的ABVS全自動超音波。

子宮肌瘤、卵巢囊腫 加做陰道超音波

在子宮頸癌防治方面，國健署今年擴大補助廿五至廿九歲女性，每三年一次抹片檢查，另補助卅五、四十五及六十五歲女性HPV人類乳突病毒篩檢；北市加碼補助設籍廿至廿四歲女性，每三年一次抹片檢查。曹如謹說，凡有過性行為，就會增加感染風險，建議抹片篩檢同時檢查有沒有陰道感染。若本身有子宮肌瘤、卵巢囊腫，加做健保的陰道超音波，一次門診全部檢查。

邁入更年期 建議做骨質密度篩檢

另外是較少人知道的骨質密度篩檢，曹如謹建議剛邁入更年期的女性做一次，了解身體基本狀況；長期吃類固醇、甚至完全沒做過的年長者也強烈建議自費檢查，就像照X光一樣，隔週回診看報告，就能知道是否有骨質疏鬆情況，後續對症下藥運動補鈣或進入療程。

蔣萬安︰挹注資源 讓女性寵愛自己

台北市長蔣萬安昨出席婦女節記者會時也說，有很多的調查發現，台灣的女性在忙工作之後，平均要花兩個小時處理家務，比男性多出四十分鐘到一小時，相當不容易；他分享太太雖有科技、財務等專業，但在照顧孩子之餘，因對美髮有興趣而安排進修，進而考上美髮丙級技術士證照；考證照那天，他一早開車載太太去應試，「很高興她考過了」。希望透過政策挹注資源，讓女性能做自己喜歡的事，寵愛自己、實踐自己的理想。

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