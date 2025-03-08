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    首頁　>　生活

    （新北）石門等公車 3個月內設智慧站牌

    石門里民反映當地公車站缺少智慧站牌，導致候車資訊不透明，影響出行便利性。（記者羅國嘉攝）

    石門里民反映當地公車站缺少智慧站牌，導致候車資訊不透明，影響出行便利性。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕搭乘公車是許多民眾的生活日常，公車路線多，等車時間難以掌握，讓偏鄉、不熟悉智慧手機的長者感到困擾；新北市議員陳偉杰接獲石門區民眾反映，石門公車站未建置智慧站牌，候車資訊不透明，影響民眾搭車的便利性；市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，石門站每日約五十人次使用，預計三個月內建置智慧候車系統。

    陳偉杰說，偏鄉地區的年輕人口外流，許多長者因為沒有子女可以開車接送，出門大多仰賴公車，但石門公車站缺乏智慧站牌，長者在風雨中久等公車令人不捨，要求市府儘速改善，避免長者太早到或遲到。

    林詩欽表示，「石門站」評估後可設置智慧站牌，預計約三個月內完工，將在偏鄉運量較大的公車站點陸續增設智慧站牌，方便居民搭車。

    另外，連接淡水、八里區的淡江大橋將於明年初通車，市議員鄭宇恩指出，因應通車後增加的車流量，沙崙路是連接淡江大橋的重要道路，目前沿線橫向的巷弄多、行人穿越需求大，建議交通局將現在的單顆閃燈號誌改為三色號誌，並採取行人按壓啟動的方式，方便行人安全過馬路。

    交通局交通管制工程科長林昭賢說，當地目前車流不算多，暫採尖峰時段三色號誌、離峰時段單顆號誌閃燈運作，行人仍可按壓號誌啟用通行，將於淡江大橋通車前的一個月，調整為全天三色號誌，會視車流量再機動調整時相。

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