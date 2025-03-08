草嶺取經 水上麝香木紫花綻放

水上推廣麝香木，種植1年就開出小規模紫色花海，增添春季浪漫色彩。（水上鄉公所提供）

2025/03/08 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉種植紅骨仙草，開花時呈現紫色花海，鄉公所推動溪東地區發展為紫色山城，決定推廣也會綻放紫色花朵的麝香木，去年與當地村長到雲林縣草嶺石壁青山坪咖啡農場取經，學習麝香木種植，經一年照料，最近三界埔竹涼亭、溪東公園及中庒活動中心等地點已有小規模紫色花海現蹤，增添春季浪漫色彩。

水上鄉長林緗亭表示，紅骨仙草花期為十一月至十二月，麝香木花期則為二月到三月，為讓紫色山城在不同季節更多樣化的風景，因此與村長到青山坪咖啡農場取經，感謝農場主人分享植株，由溪東地區義興、南鄉、三界、國姓、忠和及中庒村長進行種植，今年三月水上在地的麝香木首度盛開。

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種植一年就開花 將擴大規模

麝香木於氣溫回暖、陽光充足時，會綻放一簇簇細緻優雅的紫色花朵，清晨與傍晚時分更可聞到淡雅迷人的花香，最近村民、遊客前往拍照，直說「好香」。

林緗亭說，第一年種植麝香木就有小規模紫色花海，多位村長決定今年繼續扦插延伸，擴大規模，公所也將持續推廣種植，擴展開花範圍，讓溪東地區的紫色美景更加壯觀，並將結合花期舉辦如賞花節、攝影比賽等活動，提升地方特色與旅遊吸引力。

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