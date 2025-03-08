產學合作 土庫商工AI實驗班下學年招生

土庫商工打造掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域的AI教室。（記者黃淑莉攝）

2025/03/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應人工智慧、資通安全快速發展，人才需求增加，國立土庫商工經教育部核定成立AI實驗班，一一四學年度招生，名額卅四人。土庫商工表示，設備、場域都已準備好，除學校老師，也會結合大專校院師資並與產業合作，提供業師協同教學及學生實習機會。

土庫商工校長吳星宏指出，這幾年學校資料處理科學生表現亮眼，加上人工智慧、資通安全技術發展快速，人才培育刻不容緩，為增加學生競爭力，學校超前部署，AI實驗班獲教育部核定。

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吳星宏表示，學校在場域方面，打造掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域的AI教室，還有多功能實驗教室、媒體專業教室；課程方面，現有的資料處理科已有AI的雛型架構，進階的AI實驗班從高一至高三開設人工智慧及資通安全相關課程有十一門；師資方面，校內教師結合大專校院師資，與產業界合作協同教學及實習。

吳星宏指出，AI實驗班今年開始招生，有意願學生要先經雲林縣高中職免試入學管道進入學校資料處理科，再參加甄選，基本門檻國中教育會考國文成績要B以上，再採計會考的數學、自然成績加權計分。

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