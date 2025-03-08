汰換老舊電動床 創世斗六院籲各界伸援

2025/03/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕小張廿多歲時因車禍成為植物人，家人捨不得送機構，在家照顧多年，去年張母罹癌治療，體力及經濟壓力沉重，經創世協助入住斗六院，張母每週多次前往探視。創世斗六院照顧四十二名經濟弱勢植物人，成立至今十二年，電動床老舊需汰換，籲請社會大眾支持「把愛《床》出去」。

創世基金會根據服務統計，植物人的照顧者以女性為主，占比高達六成五。創世斗六院表示，從服務個案觀察發現，婦女因廿四小時不間斷照顧，無法工作或只能做兼職，長期下來對她們身心影響很大，在三月八日國際婦女節前夕，呼籲社會關心婦女朋友。

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斗六院指出，張母因不捨女兒二十多歲車禍成植物人，即使夫妻務農家境不寬裕，還是把女兒留在家中自己照顧，張母每天忙完農務就幫女兒做伸展、按摩、擦乳液，避免肌肉萎縮或乾裂。

斗六院院長張曉蓉表示，斗六院成立十二年，照顧四十二名經濟弱勢植物人，安養一名植物人每月約需五至七萬元，近年物價飆漲，服務成本增加，尤其院內部份電動床不堪使用，需要更新或添購設備，電動床是照顧植物人最佳輔具，提供長年臥床植物人更舒適的睡臥空間，請大家支持「把愛《床》出去」，愛心專線05-5377855。

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