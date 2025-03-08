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    竹北人口破22萬 估10月成最大縣轄市

    竹北市拜新竹科學園區和台元科技園區等科技產業之賜，十年來人口持續成長。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市拜新竹科學園區和台元科技園區等科技產業之賜，十年來人口持續成長。 （記者廖雪茹攝）

    2025/03/08 05:30

    戶政單位分析9月就超越彰市 鄭朝方︰持續升級基礎建設

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口持續成長，二月已突破廿二萬人，竹北市公所依據兩市的消長趨勢推估，預估到十月有機會超越彰化市，戶政單位的分析更提前至九月，即可望成為全國第一大縣轄市；竹北市長鄭朝方表示，公所將持續升級基礎建設及各類活動，增加市民幸福感。

    科技產業帶動 人口紅利發酵

    竹北市拜新竹科學園區和台元科技園區等科技產業之賜，十年來人口持續成長，近幾個月更因「房屋稅差別稅率二．○新制」將於今年五月開徵，新遷入戶增加。

    鄭朝方表示，根據戶政資料統計，二月竹北市人口達廿二萬卅八人，較一月增加二八六人；相較之下，第一大縣轄市彰化市二月人口為廿二萬三一○一人，較一月減少四○三人。依據兩市的消長趨勢推估，竹北市有望於十月超越彰化市。

    竹北市戶政事務所則表示，分析近半年的人口成長情形，截至今年二月統計，近半年竹北市平均人口成長數為二一九人，彰化市平均人口成長數為負二二七人，由此推估竹北市人口數可望於今年九月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市。

    高鐵特區入住多 東平里最大里

    竹北市成長區域主要集中東區，特別是高鐵特區。戶政統計，目前人口破萬的里有十興里、中興里、北興里、竹仁里、東平里、東興里、鹿場里，其中東平里以一萬九六一六人口摘下最大里寶座。

    鄭朝方表示，竹北市的人口紅利正在發酵，公所近兩年以「創新、質感、美學」理念，貫徹在各個公共建設與活動中；今年編列更多預算在基礎的建設，如轄管道路改善計畫、全市汰換LED燈計畫、停車場ｅ化等，也持續升級各類活動，提升城市吸引力。

    遊花海 陌上花開季今天登場

    為了迎接成為全國最大縣轄市的歷史性時刻，公所今年規劃一系列活動，首波東區高鐵站前「竹北光節」已點亮城市，第二波西區溪洲澎湖窟步道「陌上花開季」今天登場，以璀璨花海迎接竹北的蓬勃發展。

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