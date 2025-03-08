竹市中醫助孕調理補助 3/28開跑

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑。（記者洪美秀攝）

2025/03/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動凍卵補助計畫再升級，今年結合中醫師推出「中醫助孕調理」補助計畫，預計三月廿八日上路，只要設籍竹市廿到四十五歲已婚男、女性或夫妻，每人可享每年兩次中醫助孕調理照護，最高補助兩千四百元，男女雙方都可調理，並與市轄卅家中醫診所合作，期透過中醫調理提升受孕率。

新竹市中醫師公會理事長李如英表示，中醫助孕已有悠久歷史，因竹科夫妻工作忙碌及壓力，門診幾乎有三成患者是想求助受孕，透過中醫及男女雙方的調理，大多在一年內能順利受孕。透過中醫體質分析辨別，對症下藥，調理身體的氣血、臟腑功能，達到平衡陰陽，就能促進生育率。

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代理市長邱臣遠說，今年祝你好孕政策加碼升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，針對竹市已婚男女或夫妻，每人每年提供兩次中醫調理服務。

衛生局說，「中醫助孕調理」補助計畫已召募超過卅家合約院所加入服務，提供專業諮詢及推動中醫助孕方案，服務內容包含中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等五項。

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