為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獅潭日式庄長宿舍修繕 中央補助2千餘萬

    獅潭日式庄長宿舍受損嚴重，客委會補助二千餘萬將修復。（記者蔡政珉攝）

    獅潭日式庄長宿舍受損嚴重，客委會補助二千餘萬將修復。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕歷史建築苗栗縣獅潭鄉日式庄長宿舍，長年風吹雨淋損壞嚴重，因宿舍深具歷史意義，並蘊含深厚客家元素，獅潭鄉公所獲得行政院客委會補助兩千多萬、總經費約兩千四百萬元，進行修復工程，將上網招標。

    獅潭鄉公所說，獅潭日式庄長宿舍位處新店老街中心，日治時期留存至今，文資價值高，盼藉由客委會經費挹注重新修繕及改造周遭步道設施，提升客庄環境，展現人文風采。

    獅潭日式庄長宿舍為一九二○年獅潭改設為庄時，地方最高級的首長宿舍，已有百年歷史，位於獅潭鄉新店老街上，對許多鄉民是重要的歷史記憶與文化資產。庄長宿舍年久失修，除門窗損壞，主體建築也出現頹圮，亟待修復。鄉公所於二○二○年曾爭取客委會專案補助約四百萬，先使用鋼棚架維護，避免建築繼續頹圮。

    獅潭鄉公所構想於庄長宿舍整修完成後設置多功能教育服務站，提供如獅潭鄉特色茶壽編織工藝學習、趣味客俚語教學，由於庄長宿舍鄰近獅潭國小，也可做為教學之用，並整合相關古文物或老照片等辦展覽。

    另外，獅潭鄉近年來在新店老街舉辦後角市集成效佳，包括在地農莊、文創業者、美食小店等，推出特色產品活絡老街，吸引不少遊客，公所盼能配合後角市集與近年重點活動如仙水節與仙草花節等，讓新店老街與庄長宿舍重現風華。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播