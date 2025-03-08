獅潭日式庄長宿舍修繕 中央補助2千餘萬

獅潭日式庄長宿舍受損嚴重，客委會補助二千餘萬將修復。（記者蔡政珉攝）

2025/03/08 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕歷史建築苗栗縣獅潭鄉日式庄長宿舍，長年風吹雨淋損壞嚴重，因宿舍深具歷史意義，並蘊含深厚客家元素，獅潭鄉公所獲得行政院客委會補助兩千多萬、總經費約兩千四百萬元，進行修復工程，將上網招標。

獅潭鄉公所說，獅潭日式庄長宿舍位處新店老街中心，日治時期留存至今，文資價值高，盼藉由客委會經費挹注重新修繕及改造周遭步道設施，提升客庄環境，展現人文風采。

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獅潭日式庄長宿舍為一九二○年獅潭改設為庄時，地方最高級的首長宿舍，已有百年歷史，位於獅潭鄉新店老街上，對許多鄉民是重要的歷史記憶與文化資產。庄長宿舍年久失修，除門窗損壞，主體建築也出現頹圮，亟待修復。鄉公所於二○二○年曾爭取客委會專案補助約四百萬，先使用鋼棚架維護，避免建築繼續頹圮。

獅潭鄉公所構想於庄長宿舍整修完成後設置多功能教育服務站，提供如獅潭鄉特色茶壽編織工藝學習、趣味客俚語教學，由於庄長宿舍鄰近獅潭國小，也可做為教學之用，並整合相關古文物或老照片等辦展覽。

另外，獅潭鄉近年來在新店老街舉辦後角市集成效佳，包括在地農莊、文創業者、美食小店等，推出特色產品活絡老街，吸引不少遊客，公所盼能配合後角市集與近年重點活動如仙水節與仙草花節等，讓新店老街與庄長宿舍重現風華。

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