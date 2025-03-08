蕭美琴訪銅鑼1895文化生活館 肯定創生成果

銅鑼一八九五文化生活館承載歷史記憶，副總統蕭美琴（左六）昨造訪。 （一八九五文化生活館提供）

2025/03/08 05:30

館內展示乙未義軍文物 蕭︰持續支持 讓更多人了解台灣歷史

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣防衛韌性委員會副召集人、副總統蕭美琴昨應邀參訪苗栗縣銅鑼灣一八九五文化生活館，了解此地作為乙未義軍保鄉護土的歷史脈絡，並肯定地方文化保存與活化的努力。蕭美琴強調，政府將持續支持地方文化場館的營運與發展，讓更多人了解台灣歷史。

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台鐵銅鑼車站北側倉庫改造

台鐵公司苗栗縣銅鑼火車站北側倉庫，最早為當地居民作為貨物轉運用途，曾一度規劃拆除作為石渣堆置場，經總統府資政姚嘉文、前立法委員湯蕙禎、銅鑼鄉長謝昌年與地方人士積極奔走協調，將倉庫改造為「一八九五文化生活館」，成為傳承歷史記憶與討論未來的基地。

姚嘉文昨邀請蕭美琴前往參訪，參觀館內展示文物等，並聽取館方的簡報。一八九五文化生活館表示，館內設有國內唯一的民間乙未特展室，展出珍貴歷史文物，包括國內唯一由壽山石復刻的台灣民主國之璽，以及義勇軍大統領吳湯興的「統領義民各軍官防」，這些文物見證了一八九五年乙未義軍在銅鑼灣的奮戰歷史。

蕭︰彰顯台灣自我防衛決心

蕭美琴表示，一八九五文化生活館是客庄地方創生的成功案例，在中央與地方的協助下，青年得以回鄉創生，帶動地方經濟發展，這正是總統賴清德於二○一九年訂定「地方創生元年」後所展現豐碩成果。也期許該文化生活館能夠持續發揮作為「銅鑼之窗」的功能，讓這段珍貴的歷史成為當代台灣社會的力量與啟發。

蕭美琴強調，台灣今日所享有的民主與自由，是無數前人奮鬥的成果，一八九五年的乙未義軍展現的勇氣與團結，正是台灣韌性精神的最佳體現；文化保存與歷史傳承對於台灣的未來至關重要，政府將持續支持地方文化場館的營運與發展，讓更多人了解台灣歷史，共同打造一個更具韌性的未來。

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