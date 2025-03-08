桃園高中職博覽會 下週六、日巨蛋登場

桃園市長張善政出席高中職博覽會記者會，也呼籲家長及學生踴躍到場參觀。（記者謝武雄攝）

2025/03/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市高中高職博覽會十五、十六日在市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行，共卅九所高中、職及專科學校設攤，包含馬祖高中、中正預校，讓學生、家長了解各校特色，作為選學參考，教育局預估當天會有二萬人參加，呼籲學生、家長多利用桃園火車站到巨蛋的免費接駁車。

今年博覽會規劃實作情境作業場地，工業類如龍潭高中結合達明機器人公司展示「骰子比大小」，內建智慧視覺及AI；商業類育達高中透過「POS系統（Point of Sale）」，讓學生學習商店管理的實務細節；新興高中設置「樂高機器人大進擊」、「逐格動畫影片製作」及「穿戴互動裝置體驗」等體驗活動。

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顧及未能到場的學生，教育局啟動「高中職網路博覽會」（http://expo.tyc.edu.tw/），介紹各高中職科系資訊，設有各校簡介影片專區，提供線上抽獎。

在地產業博覽會 13日舉行

另，教育局十三日結合台積電慈善基金會辦理「在地產業博覽會」，連結四十五家在地優質產業，包含光電、食品製造、通訊機械、不動產、藥品、汽車製造、物流、印刷電路板、半導體、鋼鐵、觀光等產業。

市長張善政昨說，高中職博覽會邁入第十三年，更首度舉辦在地產業博覽會，協助學子提早瞭解產業趨勢與就業機會。

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