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    桃園65歲以上鄰長佔54% 最高105歲

    蘆竹區南崁里為第十鄰鄰長江呂鑾舉辦榮退紀念活動。（記者周敏鴻攝）

    蘆竹區南崁里為第十鄰鄰長江呂鑾舉辦榮退紀念活動。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/08 05:30

    簡玉溪 擔任鄰長56年

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市現有一萬一九○四位鄰長，六十五歲以上的有六四五七人，約五十四．二四％，年齡最大的是出生於一九二○年出生、大溪區一心里第廿七鄰的一○五歲人瑞級鄰長簡玉溪，他身體硬朗，一九六九年擔任鄰長至今五十六年，很受鄉親敬重。

    百歲人瑞江呂鑾 今年榮退

    蘆竹區南崁里第十鄰鄰長江呂鑾也是百歲人瑞級鄰長，她考量本身年事已高，三度向里長邱顯助開口，終於能夠卸下鄰長職務，邱上個月底為她舉辦榮退紀念活動，許多里民獻上祝福，區長李岳壇致送市府特製的不銹鋼碗，代表服務鄰里精神的傳承；江呂鑾說，身體狀況維持得很不錯，將以輕鬆心情到社區關懷據點參加活動。

    邱顯助表示，江呂鑾親切熱情，被里民們尊稱為「江媽」，擔任鄰長資歷超過卅年，每逢里辦公室辦活動要託鄰長代收里民報名表，她總是積極鼓勵里民報名並第一個收齊表單交回，如今榮退，讓他與里民們都很捨不得。

    里長們坦言，鄰長常常是一任接著一任做，年齡愈來愈高，當鄰長年紀愈大，里長更不好意思將他們換掉，就怕對方感覺「難道是嫌我老嗎」而不舒服。

    平鎮區貿易里長宋子毅說，鄰長工作主要是受里長指揮監督，辦理市政宣導、民情反映等，但多數事務里長仍須親力親為，鄰長年紀偏長不會有太大影響；蘆竹區富竹里長李衍湦也認為，鄰長得反映里內緊急事件、通報傳染病防治與高風險家庭等，中高齡鄰長對地方非常熟悉，能提供很多幫助。

    30歲以下鄰長 僅39人

    全市卅歲以下的鄰長僅卅九人，占比約○．三二％，年輕鄰長極少，主因為了工作或上班，時間難配合；民政局持續提供鄰長福利措施，里長們也努力尋求年輕里民擔任鄰長，都希望讓鄰長年輕化，拉進更多年輕人共同關心地方事務。

    大溪區一心里第廿七鄰鄰長簡玉溪（左）已一○五歲，身體仍硬朗。（桃市府提供）

    大溪區一心里第廿七鄰鄰長簡玉溪（左）已一○五歲，身體仍硬朗。（桃市府提供）

    鄰長福利措施

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