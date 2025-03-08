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    首頁　>　生活

    《台中》不滿球證補償 興農會員衝台積電抗議

    2025/03/08 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電興建中科一．四奈米製程新廠，由中部科學園區管理局向最大地主興農育樂公司，徵收九十萬平方公尺土地，由於興農高爾夫球場一千七百五十名會員，認為權益未獲妥善補償，會員權益促進會長陳永豐昨天與興農育樂談判破裂後，會員步出場外怒喊「憤怒、過份」，還走到台積電十五A廠外高鳴喇叭，怒喊「還我綠地」。

    興農僅能退還保證金14萬

    興農育樂公司協商會後表示，一九七八年（四十七年前）興農高爾夫球場設會員制，會員繳納一萬元會費及十四萬元保證金，取得「擊球權」，屬於球證交易私權關係，徵收後僅能退還保證金十四萬元。

    陳永豐等會員不滿興農處置，於台積電十五A廠外高喊「留下球場、還我綠地、停止開發、誓死捍衛會員權益」，他們強調當時花三○○萬元買球證，與十四萬差距懸殊。

    中部科學園區管理局說，要求興農公司設立信託基金專戶，會員球證補償，法律上屬於球場與會員間私權關係，希望雙方持續溝通，合理解決。

    陳永豐強調，球證是由出資者持有的投資憑證，具永久擊球權及自由買賣等權利，將爭取台積電保留綠地球場，創下晶圓廠有高球場的先例。

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