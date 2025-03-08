台中新光三越氣爆停業 152公車假日運量下滑

台中新光三越百貨氣爆後，152公車假日運量下滑。 （記者張軒哲攝）

2025/03/08 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國道公車一五二往返豐原與西屯，因行經新光三越、大遠百，被喻為豐原人通勤與百貨專車。上個月台中新光三越氣爆後，一五二公車運量有微幅下滑，統聯客運統計假日約減少百餘人搭乘，另外，可能因新光三越尚未恢復營運，豐原太平洋百貨近期化妝品舊客回流，化妝品業績成長五成。

約減少百餘人

台中市「雙十公車」優惠上路後，近年吸引許多台中市區民眾搭乘，尤其由豐原區翁子國小至台中市議會的一五二公車，由統聯客運負責派車行駛，許多豐原上班族搭公車通勤，週末假日則是吸引豐原居民搭公車至新光三越、大遠百逛街購物。

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但新光三越氣爆事件後，豐原地區老主顧少了一處逛街去處，一五二公車族也發現乘客有減少。統聯客運指出，一五二公車平日星期一至星期五，每天約有二千多人運量，多數是通勤族搭乘，星期六日每天約一四○○人搭乘，新光三越暫時停業後，假日每天約減少百餘人搭乘，但減少幅度不多，並未調整班次。

另外豐原太平洋百貨表示，近期顧客有增加，尤其以化妝品專櫃業績成長五成。

台中新光三越百貨氣爆事件後，暫時停業。（記者張軒哲攝）

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