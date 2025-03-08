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    台中西區公所修繕啟用 太平、霧峰公所明年完工

    台中市西區公所原地進行耐震補強完工，外型色彩繽紛。（記者蘇金鳳攝）

    台中市西區公所原地進行耐震補強完工，外型色彩繽紛。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市多所公所老舊，有三十四年歷史的西區公所，去年進行原地進行耐震補強，二月底完工，昨天舉行揭牌，由副市長黃國榮主持；此外，民政局長吳世瑋表示，太平及霧峰公所新建的行政大樓，將分別在明年第一季及第三季完工，最受關注的大里區公所，今年已在興建規劃中，力拚明年底動工。

    台中市人口已達二八五萬，很多公所都已老舊，西區公所去年進行原地耐震補強，已二月底完工，昨天舉辦揭牌，副市長黃國榮表示，市府斥資總經費近四千多萬元，提供員工及市民安全辦公與洽公環境。

    大里區公所 估明年底動工

    此外，民政局更進行多個老舊公所的新建及改建，太平區公所新建工程二○二三年一月動工，總經費六億餘元，預計明年三月完工，霧峰區公所也是新建工程，於二○二二年十二月底動工，總預算六億餘元，預計明年七、八月完工。

    最受關注的大里區公所，吳世瑋則表示，今年度辦理大里聯合行政中心興建規劃作業，並與地方說明溝通，預計於二○二六年度編列細部設計、監造以及工程發包經費，力拚在二○二六年底開工。

    該行政中心還規劃與多個機構合署辦公，但牽涉到經費問題，若納入地政、戶所、稅務及公托，預算需二十多億元，但若只納入一、二個機關，就會比較少，目前規劃中。

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