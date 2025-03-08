家庭托顧服務 花蓮21家立案

照顧服務員透過在家創業，可以兼顧家庭及工作，不失為創業選擇。（門諾醫院提供）

2025/03/08 05:30

照服員或護理師 照顧經驗500小時 住家需無障礙設施 最多服務4人

〔記者花孟璟／花蓮報導〕具備照顧服務員資格、護理師的專業人力，在長照二·○實施後，除了到機構上班，也能申請家庭托顧服務方案，將自宅增加無障礙設施後，成立家庭托顧服務機構，最多一家可服務四人，承辦花蓮家托輔導團的門諾醫院表示，從二○二一年迄今已經輔導廿家家托機構，目前還有三家送件申請、七家籌設階段，希望鼓勵更多人加入，讓長照資源更加充足。

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多集中北花蓮 中南區僅5家

花蓮縣目前已立案、由照顧服務員、護理師個人創業的家庭托顧機構共廿一家，多集中在北花蓮的花蓮市、吉安鄉，中南區僅光復鄉兩家、瑞穗鄉兩家、萬榮鄉一家，機構服務時間是週一至週五或週六，有意申請的民眾可洽花蓮縣長期照顧管理中心。

門諾醫院長照部督導陳盈如說，家庭式的托顧服務小而美，只要本身具有照顧服務員或護理師資格，且照顧經驗累積五百小時以上，就能選擇在家創業，住家則需完善無障礙設施，如本身負擔家中長輩照顧工作，經考取照顧服務員後，不失為創造二度就業、兼顧家庭與工作的模式，也穩定經濟收入。

門諾輔導有意者 創業兼顧家

花蓮縣衛生局委託門諾醫院承辦花蓮縣家庭托顧服務輔導團，二○二一年至今共輔導廿間家托成立。目前全縣只剩玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉及最北端的秀林鄉和平村仍沒有家托機構，造成家屬需遠距離接送長輩，或聘僱外籍看護，徒增負擔。

陳盈如說，去年起輔導團、衛生局前進南區鄉鎮舉辦說明會，吸引一百九十一位民眾參加，其中有七人目前進入籌設階段、三人已經送件，家托輔導團協助有意在家創業者，從籌設文件準備、送案申請，乃至設置後接受政府評鑑、帳務管理及行政作業、托顧品質維持等，一路陪伴確保個體戶式的家托機構順利運作。

門諾醫院、花蓮縣衛生局前往花蓮南區舉辦家托申請設立輔導說明會。（門諾醫院提供）

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