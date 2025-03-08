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    首頁　>　生活

    宜縣推在地品牌 爆廠商拖欠貨款

    2025/03/08 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局成立在地品牌「宜蘭敬好生活」，甄選宜蘭文創產品共同行銷，去年有十四家品牌入選，卻爆發品牌商未收到貨款爭議，積欠金額逾百萬元。縣文化局表示，這是標案廠商與品牌商的問題，文化局已積極介入，協助品牌商爭取權益。標案廠商說，貨款保證全額負責，四月會開始排程分期支付。

    欠14家品牌商逾百萬 廠商：分期支付

    宜蘭縣文化局推動成立「宜蘭敬好生活」品牌，去年由「我城」公司得標；經遴選入選「宜蘭敬好生活」優質品牌商有十四家。「我城」向品牌商進貨，以「宜蘭敬好生活」品牌聯名行銷，但從去年九月起，品牌商開始未收到應給的貨款。

    品牌商指出，品牌商個別被拖欠金額從數萬元到廿萬元都有，我城答應的給款期限一再跳票，而文化局明知我城有問題，竟然在二月三日還同意支付尾款，讓錢流到我城口袋，文化局難脫監督疏失之責，他們考慮聯名向我城與文化局提告求償。

    我城董事長黃智銘說，因為公司財務的問題，導致應付帳款暫時無法支付，深感抱歉，將從四月開始排程分期支付。

    縣文化局表示，得知我城欠款就立即處理，至於尾款問題，我城是文化局標案廠商，標案完成經驗收合格就通過撥款，當時並不知拖欠貨款的事，我城必須對此事件負責，儘快完成款項支付。

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