羅東林場鏽蝕木棧道修復 嶄新開放

林保署宜蘭分署修繕羅東林場東側木棧道後重新開放，吸引民眾走訪踏青。（林保署宜蘭分署提供）

2025/03/08 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東林業文化園區（羅東林場）擁有百年歷史，鄰近鐵軌的東側木棧道基座鏽蝕嚴重，去年封閉修繕，並於今年一併更換斑駁的「時光廊道」看板，目前已重新開放，提供遊客煥然一新的環池步道，了解林業興衰始末。

更換斑駁的「時光廊道」看板

成立於一九二四年的「羅東林場」，是昔日蘭陽地區太平山檜木唯一集散地，二○一二年依據文資法登錄為文化景觀區，成為民眾到宜蘭必訪文化觀光景點，林業保育署宜蘭分署去年慶祝林場滿百年，連辦九場系列活動，吸引大批遊客參與。

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位於貯木池東側段的木棧道，因使用年限超過十五年，基座鏽蝕嚴重，加上周邊樹蔭與池邊淤泥過於繁盛，影響遊客安全及景觀，宜蘭分署投入近千萬元經費進行修繕，並同步更換因日曬而剝落模糊的原有「林場時光廊道」。

修整樹蔭及清淤 煥然一新

宜蘭分署表示，東側步道去年封閉長達九個月進行修繕，目前相關環池步道整修、局部清淤及廊道看板改善措施，均於今年春季完成，讓東側段環池步道視覺更加通透明亮，也提高通行的安全性。

羅東林場保有完整林業設施遺跡，包括貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等，二○○九年對外開放參觀，目前嶄新的時光廊道看板，主要介紹近年歷史調研文字及圖片資料，介紹太平山與羅東雙林場百年來的發展脈絡。

宜蘭分署表示，春季是漫步林場好季節，動植物活力旺盛，園區還有陣陣檜木香氣，民眾造訪可認識木材產業的興啟衰落，以及昔日林場居民的生活百態，透過東側環池步道，認識蘭陽平原台灣林業發展所留下的痕跡。

羅東林場木棧道修繕，一併改善「時光廊道」看板後，重新對外開放。（林保署宜蘭分署提供）

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