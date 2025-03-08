萬倉街鐵路橋下空間活化 第一期完工

屏東市萬倉街旁台鐵橋下空間活化工程第一期完工開放。（記者羅欣貞攝）

2025/03/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府以近三千五百萬元經費，進行屏東市萬倉街旁台鐵鐵路橋下空間活化，第一期工程復興南路至仁愛路，近日完工開放，第二期從仁愛路到自由路段接續施作，將結合市民共同的貓洞回憶，預計六月中完工；未來是否引進市集、假日花市，全段完工後討論。

屏東市區鐵路高架化完工後，萬倉街鐵路橋下空間雜草橫生、蚊蟲孳生，經協調由台鐵局與屏東縣政府簽訂綠美化契約，委託縣府就近維管，縣府因此投入經費重新改造，以民眾共同記憶 － 仁愛路舊貓洞為意象主題融入鐵道意象，將萬倉街旁的橋下空間視為屏東鐵道歷史沿革的載體，打造鐵路時空迴廊，融合藝文與景觀。

請繼續往下閱讀...

縣府工務處表示，第一期工程復興南路到仁愛路路段，近日完工開放，民眾漫步其中，可感受開闊的光廊隧道、鐵道休憩廣場，結合鐵軌與電路板設計，夜間點燈後充滿未來科技感。

第二期工程從仁愛路到自由路段接續施作中，將結合市民共同的貓洞回憶，以象意手法呈現，預計六月完工，全段完工後，此處將不只是休憩廊帶，更整合人行步道、自行車道設計，把週邊的屏東觀光夜市、玉皇宮、萬年溪串連起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法